Польша начала патрулировать границу с Беларусью с воздуха

Государственным границам большое внимание уделяют в Польше. Наша беспокойная соседка решила патрулировать рубежи с Беларусью. Теперь следить за порядком будут не только с земли, но и с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе задействуют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Их Варшава закупила у Швеции еще в 2023 году. Ранее экипажи проходили интенсивную подготовку, сообщают польские СМИ, а сейчас, видимо, вышли на боевое дежурство. Отметим, что радиолокационное оборудование самолетов позволяет обнаружить мелкие цели, например, дроны, на расстоянии более 200 километров. А в целом охватывает гораздо более широкую территорию, в частности, государственную границу с Калининградской областью России.