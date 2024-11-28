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Польша начала патрулировать границу с Беларусью с воздуха

28 ноября 2024 20:30
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Государственным границам большое внимание уделяют в Польше. Наша беспокойная соседка решила патрулировать рубежи с Беларусью. Теперь следить за порядком будут не только с земли, но и с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша начала патрулировать границу с Беларусью с воздуха-2

В работе задействуют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Их Варшава закупила у Швеции еще в 2023 году. Ранее экипажи проходили интенсивную подготовку, сообщают польские СМИ, а сейчас, видимо, вышли на боевое дежурство. Отметим, что радиолокационное оборудование самолетов позволяет обнаружить мелкие цели, например, дроны, на расстоянии более 200 километров. А в целом охватывает гораздо более широкую территорию, в частности, государственную границу с Калининградской областью России.

# Беларусь-Польша # Государственная граница Беларуси

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