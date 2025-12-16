Десятки лет проводились эти работы – рассказываем, как переводили Минск на артезианские источники
Стартом программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее – пятилетки качества – стал Год благоустройства. Проводимые мероприятия – это золотая середина между удобством и эстетикой. И это совместные усилия государства и общества. О том, что удалось сделать за этот год, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Перевод столицы на водоснабжение из подземных источников – это важный проект, который будет реализован в этом году. Он уникальный. Сколько понадобилось времени для его реализации и как проводилась эта работа?
Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Главной была работа подготовительная – найти залежи воды, которая будет использоваться многие годы. Десятки лет производились работы за территорией Минска, в Минском районе, в Минской области.
А затем был проект, который тоже очень тщательно изучался и руководством города, несколько раз менялся, чтобы удешевить это все. И наконец начались работы. В течение менее двух лет. Это огромная работа – проложить около 120 километров огромных труб, насосные станции и привезти в Минск очищенную воду.
Александр Раковщик:
Она не химией очищается, а путем естественной очистки, через кварцевый песок и гравий. Для 800 тысяч человек дать эту воду, а вода – это все-таки здоровье. Не зря глава государства открывал этот большой объект. Это очень большая работа, мы даже еще не можем ее оценить. Наши дети и внуки будут оценивать.
Итоги Года благоустройства – Александр Раковщик назвал самые знаковые мероприятия в Минске.