Десятки лет проводились эти работы – рассказываем, как переводили Минск на артезианские источники

Стартом программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее – пятилетки качества – стал Год благоустройства. Проводимые мероприятия – это золотая середина между удобством и эстетикой. И это совместные усилия государства и общества. О том, что удалось сделать за этот год, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Перевод столицы на водоснабжение из подземных источников – это важный проект, который будет реализован в этом году. Он уникальный. Сколько понадобилось времени для его реализации и как проводилась эта работа?