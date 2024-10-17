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Politico: Зеленский не просил денег у США во время своей последней поездки

17 октября 2024 10:36
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Украинский лидер Владимир Зеленский не стал просить власти США о предоставлении ему дополнительной финансовой помощи в ходе своей поездки в Соединенные Штаты в конце сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Вместо этого он настоял на том, чтобы ускорить поставки уже утвержденных оружейных систем и дать разрешение на их применение для нанесения ударов в глубине территории России. Издание отмечает, что после президентских выборов в Америке вопрос поддержки Украины может уйти на второй план.

Ранее предоставленные Украине деньги закончатся в начале будущего года. Приезд Зеленского в США в Вашингтон был воспринят очень сдержанно, и лишь несколько законодателей США присутствовали на его встрече.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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