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Politico: Шольц не хочет помогать Украине, потому что боится РФ

07 марта 2024 10:06
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Politico сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет предоставлять Украине ракеты Taurus, поскольку боится возможного ответа России. Об этом пишет РИА Новости.

Шольц полагает, что подобные поставки могут встревожить российского президента Владимира Путина и вызвать ответные действия против Германии. Как отмечают авторы статьи, исторический ущерб, понесенный Германией в войнах с РФ, формирует у немцев сильное стремление избежать обострения отношений с Москвой.

Шольц, очевидно, предпочитает добиться мирного соглашения для Украины, а не рисковать ради него. Это подтверждается его последующими заявлениями о нежелательности поставок ракет Taurus вУкраину, поскольку это потребовало бы участия немецких военных, что является неприемлемым.

# Международная политика # Олаф Шольц

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