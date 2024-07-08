Полиция применила слезоточивый газ на митинге левых во Франции

Силовики применили слезоточивый газ для разгона беспорядков на митинге сторонников левого «Нового народного фронта» в центре Парижа. Протестующие в черных масках стали забрасывать полицейских фейерверками и бутылками, что стало прологом к столкновениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ стражи порядка использовали газ. В целом более тысячи человек, которые поддерживают левые силы, собрались в столице в ожидании результатов парламентских выборов. Первые итоги толпа встретила с ликованием. Демонстрация проходила мирно, но затем к ней присоединились сторонники фашистских групп. К площади стянули усиленные наряды полиции и водометы.

Во французском Ренне на акции протеста после выборов в парламент уже задержали 25 человек. По результатам голосования победил «Новый народный фронт». Вместе с тем ни одна из политических сил не набирает достаточно голосов для формирования правительства.