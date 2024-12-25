Покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США – NY Post

Избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос приобретения Гренландии рассматривался еще в период, когда политик в первый раз находился на посту главы государства.

В материале указано, что ранее уже был разработан план, призванный уверить жителей Гренландии в том, что факт присоединения к США в их же собственных интересах. Акцент был сделан на недостаточном финансировании населения острова и излишней зависимости экономики от Дании.