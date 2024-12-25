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Покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США – NY Post

25 декабря 2024 10:56
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США могут купить Гренландию, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США – NY Post-1

Фото: Pinterest

Избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос приобретения Гренландии рассматривался еще в период, когда политик в первый раз находился на посту главы государства.

В материале указано, что ранее уже был разработан план, призванный  уверить жителей Гренландии в том, что факт присоединения к США в их же собственных интересах. Акцент был сделан на недостаточном финансировании населения острова и излишней зависимости экономики от Дании.

# Международная политика # Дональд Трамп

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