Погибли 106 человек, еще 350 пострадали – в Индии отметили религиозный праздник запуском фейерверка

Новости Индии. Праздник, обернувшийся трагедией. В Индии при пожаре в одном из храмов погибли 106 человек, еще 350 пострадали. ЧП произошло в городе Коллам на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители отмечали религиозный праздник. На улицу они вышли посмотреть фейерверк. Площадь вокруг здания была буквально завалена пиротехникой –

местные общины соревновались, чей салют станет самым красивым.

В какой-то момент искры от петарды попали на храмовые украшения. Огонь стремительно перекинулся на соседние дома. В огненной ловушке оказались несколько тысяч человек. Пострадавших доставили в городские больницы.

Рамеш Ченнитала, министр внутренних дел штата Керале (Индия):

Эта страшная трагедия. Семьи погибших и пострадавших получат от правительства материальную помощь. Мы сделаем всё возможное. Уже началось и расследование случившегося. О результатах станет известно позже.

Отметим, накануне праздника власти штата запретили запуск фейерверков.

Однако организаторы его проигнорировали. Сообщается, что жертв и разрушений могло быть больше, если бы храм находился в городских кварталах.