Подробности трагедии в Карелии: почему, зная о предстоящем шторме, детей отправили в сплав по озеру?

Новости России. Россия скорбит по погибшим в Карелии детям. Понедельник объявлен днём траура, приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Страшная трагедия произошла в минувшее воскресенье на Сямозере. Все обстоятельства пока не выяснены. Следователи сейчас проводят обыск в лагере, откуда и направились на сплав дети. Под стражу взяты директор базы отдыха, заместитель и вожатый.

Главный вопрос: почему зная о штормовом предупреждении, администрация отправила полсотни человек в туристический поход? На данный момент официально подтверждена гибель 13 детей и одного взрослого. Судьба еще одного ребенка неизвестна. Сегодня тела погибших доставлены в Москву для опознания.

Из детского лагеря на каноэ и рафте выдвинулось полсотни человек: вожатые организовали детям туристический поход на соседний остров, где группа и собиралась переночевать. Однако, добраться до земли им было не суждено: из-за сильного шторма две лодки перевернулись. Погибли 13 детей и 1 взрослый. Остальные, кто постарше, смогли добраться до берега и предупредить о случившемся.

Дети:

Все было нормально. Потом пошел шторм в четыре метра. Нас носило туда-сюда. Мы пытались грести час, но мы не сдвинулись с места вообще.

Дети неоднократно просили инструкторов отменить заплыв, ведь и Интернет, и радио накануне твердили одно и то же: в регионе объявлено штормовое предупреждение. И, тем не менее, руководство лагеря решило иначе: днем позже местные жители доставали тела из воды.

Виктор Дорофеев, житель Пряжинского района (Россия):

Нашел девочку. В воду залез, вытащил ее, мертвую. Потом прошел еще – нашел еще одного ребенка.

Позже стало известно, что школьники приехали на отдых из Москвы, причем, многие были из детских домов. Спецборт МЧС России этим утром доставил выживших ребят, а затем и тела в столицу. И для многих родителей наступили самые тяжелые минуты жизни – опознание трупов.

Игорь Заслонов, отец погибшего:

Ему было 11 лет. Ему до сих пор не исполнилось 12-ти. И уже никогда не исполнится 12…

Тем временем, спасатели изучают каждый сантиметр озера ведь еще один ребенок не найден. Не менее скрупулезно за дело взялось и следствие: на поверку оказалось, что лагерь уже давно собирал негативные отзывы от родителей. Да и проблем с ним – вагон и маленькая тележка: еду готовили в антисанитарных условиях, персонала на всех детей не хватало, а про пожарную безопасность как явление забыли давно. При этом база отдыха исправила все недочеты, но только на бумаге. Зато, руководствуясь правилом «больше детей - больше доход», администрация увеличила количество продаваемых путевок.

Александр Худилайнен, глава Республики Карелия (Россия):

Вместе разрешенных до 213 детей, их было значительно больше. Место физически возможного нахождения детей – оно не обеспечивало всех, кого они пригласили.

Сам лагерь закрыли, всех детей отправляют домой. Покинули базу отдыха директор и несколько вожатых, правда, в другом направлении: против них возбуждено уголовное дело. А почему это произошло, выясняют теперь на федеральном уровне.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Очевидный результат преступной халатности, совершенно вопиющий. Это событие требует специального расследования.

Чтобы расчистить авгиевы конюшни этого детского лагеря специалистам понадобится еще немало времени: ниточки ведут и к коррупционным схемам внутри базы отдыха. Да и была ли лицензия у санатория на сплав по озеру – вопрос.

В Москве и Карелии объявлен траур по погибшим детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.