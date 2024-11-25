На президентских выборах в Румынии с незначительным перевесом лидирует Кэлин Джеорджеску, поддерживающий союз с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Он имеет сильную поддержку в уезде Кэлэраш с 26-28 процентами, а также в городах Вылча и Брэила. На втором месте с 22,8 % идет премьер-министр Марчел Чолаку, конкуренцию которому составила Елена Ласкони, лидер «Союза за спасение Румынии».

Если рассматривать голоса, поданные за рубежом, то Джеорджеску продолжает лидировать с 43,5 %, за ним идет Ласкони с 26,1 %. Второй тур состоится 8 декабря, поскольку ни один из кандидатов не набрал большинства голосов.

Джеорджеску выступает за традиционные ценности, восхваляет румынских солдат, воевавших на стороне Гитлера во Второй мировой войне, считает, что принадлежность к НАТО не обеспечивает безопасность Румынии, и призывает к союзу с Россией. На пост президента баллотируются 13 кандидатов.