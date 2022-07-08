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Под угрозой сельское хозяйство страны. Вот почему итальянские фермеры вышли на акции протеста

08 июля 2022 09:25
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Новости Италии. В Италии фермеры вышли на протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под угрозой сельское хозяйство страны. Вот почему итальянские фермеры вышли на акции протеста-1

Демонстрации проходили по всей стране. Участники акций недовольны политикой правительства. Также в республике резко выросли цены на удобрения и топливо. Из-за этого многие хозяйства не могут справиться с новыми расходами и теряют прибыль. В результате под угрозой оказалось все сельское хозяйство страны.

# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

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