Под угрозой сельское хозяйство страны. Вот почему итальянские фермеры вышли на акции протеста

Новости Италии. В Италии фермеры вышли на протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрации проходили по всей стране. Участники акций недовольны политикой правительства. Также в республике резко выросли цены на удобрения и топливо. Из-за этого многие хозяйства не могут справиться с новыми расходами и теряют прибыль. В результате под угрозой оказалось все сельское хозяйство страны.