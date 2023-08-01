Почти половина американцев думает, что их армия не может обеспечить безопасность граждан

Новости США. Американцы теряют доверие к своей армии. Об этом говорят опубликованные итоги опроса, проведенного Национальным социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, лишь 60 % жителей США считают, что армия может обеспечить безопасность граждан страны. Такой результат стал самым низким показателем за последние 20 лет. По мнению аналитиков, это указывает на падение авторитета в том числе и других государственных институтов США. Например, рейтинг доверия к американскому Конгрессу составил всего 8 %.