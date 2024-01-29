Пилотов упавшего в Афганистане самолета лишили права летать

Пилоты бизнес-джета, потерпевшего крушение в Афганистане, были лишены лицензий за ложные сведения: оба пилота подделали документы о подготовке к полетам на Falcon 10. Об этом сообщает РИА Новости.

Оба пилота предоставили фальшивые документы о прохождении обучения на Falcon 10 в США. В Минтрансе подтвердили, что летчики не проходили обучение на самолете данного типа.

Кроме этого, бизнес-джет не проходил обязательного технического обслуживания и нелегально получил свидетельство о летной годности. Ранее стало известно, что упавший самолет принадлежал фирме без лицензии на воздушные перевозки и не имел права выполнять международные рейсы.