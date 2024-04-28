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Песков заявил, что в рядах ВСУ на фронте нарастает паника

28 апреля 2024 11:38
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в рядах украинских военнослужащих на передовой нарастает паника. Об этом пишет РИА Новости.

Эта информацию была передана напрямую от участников специальной операции. Песков отметил значимость поддержания этой динамики и неукоснительного исполнения задач спецоперации. Он также обратил внимание на то, что противник будет проверять Россию «на слабо», и здесь важно не показать слабость.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский выразил озабоченность в связи с ухудшением ситуации для военнослужащих Украины на поле боя. Однако, по словам министра обороны Сергея Шойгу, русские войска контролируют обстановку на линии боевого столкновения и продолжают вытеснять противника.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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