По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в рядах украинских военнослужащих на передовой нарастает паника. Об этом пишет РИА Новости.

Эта информацию была передана напрямую от участников специальной операции. Песков отметил значимость поддержания этой динамики и неукоснительного исполнения задач спецоперации. Он также обратил внимание на то, что противник будет проверять Россию «на слабо», и здесь важно не показать слабость.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский выразил озабоченность в связи с ухудшением ситуации для военнослужащих Украины на поле боя. Однако, по словам министра обороны Сергея Шойгу, русские войска контролируют обстановку на линии боевого столкновения и продолжают вытеснять противника.