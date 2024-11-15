Песков: РФ ожидает диалога с США при Трампе

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть возможность возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

После того как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США появилась «скромная надежда», что диалог между странами может возобновиться, сообщил официальный представитель Кремля.

Однако Москва не станет «надевать розовые очки», подчеркнул Песков, отметив, что «одно дело делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется».