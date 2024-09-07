У РФ есть достаточно средств и сил для обороны Курской области и Белгорода, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Как подчеркнул на ВЭФ-2024 глава государства Владимир Путин, изгнание врага с российских территорий – святая обязанность Вооруженных сил РФ.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа части ВСУ начали наступление в Курской области, но их наступление было приостановлено. Завершится операция разгромом врага и выходом к госгранице, сказал он.

По данным Минобороны РФ, на Курском направлении враг потерял свыше 10 400 военнослужащих и 81 танк.

Путин отметил, что киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе по мирным объектам, и пообещал дать достойный ответ. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях введен режим КТО для обеспечения безопасности граждан.