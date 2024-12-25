Песков предупредил о судебных исках из-за замороженных активов России

Москва может в судебном порядке опротестовать факт передачи Киеву дивидендов от собственных замороженных резервов, пишет РИА Новости.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Киеве сообщили ранее о переводе Украине 1 миллиарда долларов из замороженных активов РФ.

Дипломат отметил, что действия подобного характера в будущем могут выступить как повод для судебного преследования. Блокировка резервов РФ и передача денег от них противоречат нормам и правилам, заявил Песков.