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Песков предупредил о судебных исках из-за замороженных активов России

25 декабря 2024 11:12
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Москва может в судебном порядке опротестовать факт передачи Киеву дивидендов от собственных замороженных резервов, пишет РИА Новости.

Песков предупредил о судебных исках из-за замороженных активов России-1

Фото: Pinterest

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Киеве сообщили ранее о переводе Украине 1 миллиарда долларов из замороженных активов РФ.

Дипломат отметил, что действия подобного характера в будущем могут выступить как повод для судебного преследования. Блокировка резервов РФ и передача денег от них противоречат нормам и правилам, заявил Песков.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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