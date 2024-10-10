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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане

10 октября 2024 14:16
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке третьего круга вторая ракетка мира обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана, у которой 35-я строчка планетарного топа.

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане-2

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
В первом сете казалось, что все, что она делает, идеально. Но я старалась. Очень рада, что смогла собрать себя во втором сете и это сработало. В этой игре я просто пыталась подходить к розыгрышам хладнокровно и напоминала себе, что должна пытаться, продолжать сражаться. Надо было работать, бегать, готовить удары правильно, а не торопиться. Все время твердила себе это. Думаю, это помогло, именно маленькие диалоги с самой собой. И как будто что-то щелкнуло. Решения, которые я принимала стали намного лучше.

За выход в полуфинал турнира в Ухане Арина Соболенко поспорит с Магдаленой Фреш из Польши. 

# Теннис

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