Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

В первом сете казалось, что все, что она делает, идеально. Но я старалась. Очень рада, что смогла собрать себя во втором сете и это сработало. В этой игре я просто пыталась подходить к розыгрышам хладнокровно и напоминала себе, что должна пытаться, продолжать сражаться. Надо было работать, бегать, готовить удары правильно, а не торопиться. Все время твердила себе это. Думаю, это помогло, именно маленькие диалоги с самой собой. И как будто что-то щелкнуло. Решения, которые я принимала стали намного лучше.

За выход в полуфинал турнира в Ухане Арина Соболенко поспорит с Магдаленой Фреш из Польши.