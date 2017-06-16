Перестрелка на мексиканском курорте Канкуна: несколько человек убиты

В ходе преследования преступников бой переместился в зону ресторанов и баров.

Новости Мексики. В центре мексиканского курортного Канкуна произошла крупная перестрелка. Огонь друг по другу вели полицейские и мафиозная группировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ряд улиц в Канкуне перекрыт для движения.

Задержаны несколько преступников, несколько убиты.

Знаменитый курорт Канкун в последнее время все чаще фигурирует в криминальных сводках. Привлекательность белоснежных пляжей, изумрудных пальм и всемирно известных руин Майя перебивает вкус вооруженных разборок и войн наркомафии.