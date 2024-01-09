Прямой эфир

Пекин ввёл санкции против 5 американских оборонных компаний

09 января 2024 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пекин ввел санкции против пяти американских оборонных компаний. Их уличили в продаже оружия Тайваню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пекин ввёл санкции против 5 американских оборонных компаний-1

В МИД КНР заявили, что это является нарушением принципа «одного Китая». Теперь имущество данных фирм будет «заморожено», а местным организациям запретят вести с ними бизнес. Продажа американского оружия Тайваню нередко становится источником напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

# Международная политика # Новости Китая

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в Бангладеш оставил без крова тысячи человек
09 января 2024 06:39

Пожар в Бангладеш оставил без крова тысячи человек

Тысячи людей остаются без света и воды в Японии
09 января 2024 06:20

Тысячи людей остаются без света и воды в Японии

Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год
09 января 2024 06:08

Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год