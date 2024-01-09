Пекин ввёл санкции против 5 американских оборонных компаний

Пекин ввел санкции против пяти американских оборонных компаний. Их уличили в продаже оружия Тайваню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД КНР заявили, что это является нарушением принципа «одного Китая». Теперь имущество данных фирм будет «заморожено», а местным организациям запретят вести с ними бизнес. Продажа американского оружия Тайваню нередко становится источником напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.