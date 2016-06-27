Пассажирский Boeing загорелся при посадке в Сингапуре

Самолет, на борту которого находились 222 пассажира и 19 членов экипажа, загорелся во время аварийной посадки в Сингапуре.

Boeing следовал по маршруту Сингапур – Милан.

Через три часа после вылета одна из пассажирок пожаловалась на запах топлива в салоне. После того, как пилоты обнаружили утечку топлива в правом двигателе, было принято решение вернуться в Сингапур.

Сразу после приземления под правым крылом вспыхнул огонь. Пассажиры были выведены из самолета и доставлены в терминал. Возгорание буквально за несколько минут ликвидировали пожарные.



Как уточняют информагентства, никто не пострадал. Пассажиры отправятся в Милан другим рейсом.