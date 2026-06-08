Первый год президентства Кароля Навроцкого стал для него «годом потерянных иллюзий». Согласно данным опросов, его деятельность одобряют лишь 46 % поляков, в то время как более 50 % выносят ему неутешительный вердикт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина тому – системный кризис. Государственный долг Польши перевалил за 2 триллиона злотых, превысив 60 % ВВП. Для сравнения – три года назад этот показатель был почти на 10 пунктов ниже. Дефицит бюджета на текущий год заложен в колоссальную сумму. Экономисты всерьез говорят о риске финансового коллапса уже к концу текущего десятилетия.

Многие эксперты связывают проблемы с чрезмерными военными расходами. Польша тратит на оборону почти 5 % ВВП. Это рекорд среди всех стран НАТО. И на этом фоне национальный фонд здравоохранения балансирует на грани дефолта. Учреждения здравоохранения по всей стране начали ограничивать прием пациентов. Даже онкологических больных отправляют по домам, перенося их лечение на следующий год.

Дефицит финансирования медицины, по некоторым прогнозам, может достичь 23 миллиардов злотых. И это лишь верхушка айсберга. Учителя, чьи зарплаты съела инфляция, регулярно выходят на протесты в Варшаве. В стране не хватает около 20 тысяч педагогов. Тем временем неспособность польской власти наладить диалог с соседями, включая разрыв традиционных экономических связей, подводит ее к политической изоляции.