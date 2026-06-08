Ну а сейчас о парадоксе Прибалтики. Стремление «насолить» соседу обернулось серьезными проблемами для местной экономики. Речь о Латвии, где власти, желая сократить связи с Россией и Беларусью, неожиданно столкнулись с последствиями, которые теперь называют чуть ли не «санкциями против самих себя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вспомним громкое заявления нового премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса. Политик твердо высказался за полный разрыв торговых отношений с Минском и Москвой: «Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», – подчеркнул он. И поручил главе МИД республики Байбе Браже проработать этот вопрос.
Но реальность оказалась куда сложнее красивых лозунгов. Буквально следом Федеральная антимонопольная служба России распорядилась с июня удвоить железнодорожные тарифы на перевозки грузов в Латвию, Эстонию и Финляндию из России, в том числе транзитом через Беларусь. Изменения также затронули транзит из Центральной Азии. При этом Литва осталась вне зоны повышения тарифов.
И тут началось самое интересное. Кулбергс внезапно обнаружил, что такая ситуация может привести к тому, что весь грузовой транзит уйдет в Литву. «Это раскалывает нас. Это практически санкции против нашей железной дороги. Затем страдает порт, а дальше по цепочке – все остальное». А глава совета Рижского порта и вовсе разразился гневной тирадой, обвинив Литву в причастности к введению тарифов: «Не удивлюсь, если это дело рук литовцев. Потому что все грузы, прибывшие с востока, будут перенаправлены туда, так как только им не повысили тарифы».
Возникает закономерный вопрос: разве решение о сокращении деловых связей с Союзным государством не подразумевало, что товарные потоки будут переориентированы? И почему теперь тот же самый процесс называют «несправедливым»?
Давайте посмотрим, к чему уже привели принятые недальновидные решения латвийских властей. Во-первых, колоссальные убытки местной железной дороги. Только за последние два года на компенсацию финансовых потерь и обеспечение пассажирских перевозок из госбюджета направлено свыше 172,5 миллиона евро. И когда грузопоток сократится еще сильнее, бюджетные дотации придется увеличивать. Во-вторых, потеря доходов портов. По данным Министерства транспорта страны, общий грузооборот за последние несколько лет сократился более чем вдвое. Только в Рижском порту всего лишь за год он упал почти на 10 %. Убытки исчисляются сотнями миллионов евро. Глава совета Рижского порта Логинов с горечью отмечает: раньше госбюджет получал благодаря транзиту по 150 миллионов евро, ничего не делая. Теперь эти деньги зарабатывают другие.
Итак, что мы имеем в итоге? Власти Латвии последовательно добивались сокращения товарооборота с Беларусью и Россией. И добились своего – нанесли удар по собственной экономике. Железная дорога выживает только за счет дотаций, порты теряют доходы, а тысячи людей остаются без работы. И теперь те же самые политики, кто инициировал разрыв связей, возмущаются последствиями, которые были вполне предсказуемы. Остается только гадать, какие еще сюрпризы ждут экономику Прибалтики на пути «освобождения от ненужной зависимости».
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