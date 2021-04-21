Прямой эфир

Парламент Чили частично одобрил эвтаназию

21 апреля 2021 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. Право на добровольный уход из жизни: парламент Чили частично одобрил эвтаназию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Чили частично одобрил эвтаназию-1

Документ, разрешающий прибегнуть к этой процедуре, внесли на рассмотрение еще 7 лет назад. Предполагается, что запросить эвтаназию могут только совершеннолетние неизлечимо больные жители, которые при этом должны быть в сознании и здравом уме. Пациенты также могут заранее попросить провести процедуру в своем завещании. Окончательное решение по законопроекту за Сенатом.

Парламент Чили частично одобрил эвтаназию-4

Отметим, что на данный момент эвтаназия легальна в некоторых европейских странах, Колумбии, а также в ряде штатов США и Австралии.

# Эвтаназия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине протестуют шахтёры. Рабочие требуют выплатить долги по зарплате
21 апреля 2021 11:44

В Украине протестуют шахтёры. Рабочие требуют выплатить долги по зарплате

Елизавете II исполнилось 95 лет. Праздничного салюта не будет
21 апреля 2021 09:29

Елизавете II исполнилось 95 лет. Праздничного салюта не будет

В Индии сильнейший всплеск коронавируса, а в Израиле получили прививку более 70% жителей
21 апреля 2021 08:29

В Индии сильнейший всплеск коронавируса, а в Израиле получили прививку более 70% жителей