Новости Чили. Право на добровольный уход из жизни: парламент Чили частично одобрил эвтаназию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Право на добровольный уход из жизни: парламент Чили частично одобрил эвтаназию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ, разрешающий прибегнуть к этой процедуре, внесли на рассмотрение еще 7 лет назад. Предполагается, что запросить эвтаназию могут только совершеннолетние неизлечимо больные жители, которые при этом должны быть в сознании и здравом уме. Пациенты также могут заранее попросить провести процедуру в своем завещании. Окончательное решение по законопроекту за Сенатом.
Отметим, что на данный момент эвтаназия легальна в некоторых европейских странах, Колумбии, а также в ряде штатов США и Австралии.