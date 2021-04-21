Парламент Чили частично одобрил эвтаназию

Документ, разрешающий прибегнуть к этой процедуре, внесли на рассмотрение еще 7 лет назад. Предполагается, что запросить эвтаназию могут только совершеннолетние неизлечимо больные жители, которые при этом должны быть в сознании и здравом уме. Пациенты также могут заранее попросить провести процедуру в своем завещании. Окончательное решение по законопроекту за Сенатом.