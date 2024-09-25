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Пакистан присоединился к МТК «Север – Юг». Эксперт рассказал, почему это важно

25 сентября 2024 18:36
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Налаживать мосты дружбы и прокладывать магистрали сотрудничества. Пакистан присоединился к международному транспортному коридору «Север – Юг». Он связывает Европу с Индийским океаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предусмотрены три основных маршрута грузов: транскаспийский, восточный и западный. Общая протяженность путей составляет более семи тысяч километров. Современная история этого торгового пути началась в 2000 году с соглашения между Россией, Индией и Ираном. Позже к проекту присоединились еще 10 стран. В том числе Беларусь.

Пакистан присоединился к МТК «Север – Юг». Эксперт рассказал, почему это важно-2

Теперь число участников уже успешного проекта пополнил Исламабад. Министр коммуникации Пакистана подписал Меморандум о взаимопонимании, подчеркнув важность проекта для развития торговли и грузоперевозок в регионе. Стороны рассчитывают, что такое пополнение укрепит экономическое сотрудничество между участниками, а сам Пакистан станет ключевым звеном транспортной системы Евразии.

По итогам 2023 года грузооборот в пунктах пропуска МТК вырос на 18 % по сравнению с 2022-м. Но интерес к маршруту связан не столько с торговыми преимуществами, сколько с геоэкономической необходимостью на фоне жесткого политического давления со стороны стран евроатлантического блока.

Пакистан присоединился к МТК «Север – Юг». Эксперт рассказал, почему это важно-4

Кубат Рахимов, эксперт по вопросам европейской интеграции (Казахстан):
Активное участие в формировании новой сети транспортно-логистических коридоров в рамках Шанхайской организации сотрудничества – это та ниша, в которой Республика Беларусь достаточно хорошо и достаточно системно могла бы себя проявить. Как ни парадоксально, мы до сих пор находимся в зависимости от чисто, казалось бы, теоретической конструкции транспортных коридоров на Евразийском континенте. Но, как правило, эти коридоры – будь то критские, будь то ЭСКАТО ООН, будь то коридоры так называемые ЦАРЭС – все носят характер, условно говоря, чужеродный. То есть все эти коридоры нарисованы нам кем-либо, но не нами самими.

Поэтому сейчас наиболее актуальным является формирование сети транспортных коридоров Шанхайской организации сотрудничества. Мы прекрасно знаем, что и Республика Беларусь, и Иран – это новые участники этой организации. Поэтому, как говорится, сам бог велел формировать правильную сетку не просто транспортно-логистических коридоров, а коридоров развития.

Пакистан присоединился к МТК «Север – Юг». Эксперт рассказал, почему это важно-6

В текущих условиях МТК «Север – Юг» становится все более значимым проектом – это подтверждает и число его участников, и мнения экспертов и, конечно, данные статистики. В будущем он и вовсе может стать главным транспортным путем Евразии.

# Международное сотрудничество

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