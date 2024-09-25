Пакистан присоединился к МТК «Север – Юг». Эксперт рассказал, почему это важно

Налаживать мосты дружбы и прокладывать магистрали сотрудничества. Пакистан присоединился к международному транспортному коридору «Север – Юг». Он связывает Европу с Индийским океаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предусмотрены три основных маршрута грузов: транскаспийский, восточный и западный. Общая протяженность путей составляет более семи тысяч километров. Современная история этого торгового пути началась в 2000 году с соглашения между Россией, Индией и Ираном. Позже к проекту присоединились еще 10 стран. В том числе Беларусь.

Теперь число участников уже успешного проекта пополнил Исламабад. Министр коммуникации Пакистана подписал Меморандум о взаимопонимании, подчеркнув важность проекта для развития торговли и грузоперевозок в регионе. Стороны рассчитывают, что такое пополнение укрепит экономическое сотрудничество между участниками, а сам Пакистан станет ключевым звеном транспортной системы Евразии. По итогам 2023 года грузооборот в пунктах пропуска МТК вырос на 18 % по сравнению с 2022-м. Но интерес к маршруту связан не столько с торговыми преимуществами, сколько с геоэкономической необходимостью на фоне жесткого политического давления со стороны стран евроатлантического блока.

Кубат Рахимов, эксперт по вопросам европейской интеграции (Казахстан):

Активное участие в формировании новой сети транспортно-логистических коридоров в рамках Шанхайской организации сотрудничества – это та ниша, в которой Республика Беларусь достаточно хорошо и достаточно системно могла бы себя проявить. Как ни парадоксально, мы до сих пор находимся в зависимости от чисто, казалось бы, теоретической конструкции транспортных коридоров на Евразийском континенте. Но, как правило, эти коридоры – будь то критские, будь то ЭСКАТО ООН, будь то коридоры так называемые ЦАРЭС – все носят характер, условно говоря, чужеродный. То есть все эти коридоры нарисованы нам кем-либо, но не нами самими. Поэтому сейчас наиболее актуальным является формирование сети транспортных коридоров Шанхайской организации сотрудничества. Мы прекрасно знаем, что и Республика Беларусь, и Иран – это новые участники этой организации. Поэтому, как говорится, сам бог велел формировать правильную сетку не просто транспортно-логистических коридоров, а коридоров развития.