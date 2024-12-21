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Орбан призвал отменить и пересмотреть санкции против РФ

21 декабря 2024 15:40
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что необходимо как можно скорее и в полном объеме отменить санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что это поможет закончить инфляционный период и восстановить работу экономики. 

Орбан призвал отменить и пересмотреть санкции против РФ-1

Фото: instagram orbanviktor

Как отметил Орбан, Венгрия защищает эту позицию на европейских обсуждениях, хотя большинство стран ЕС не поддерживает эту идею. По данным Bloomberg, Орбан может наложить вето на продление санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа.

ЕС наложил на Россию 15 пакетов санкций, которые нужно продлевать каждые полгода. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможно добиться исключения патриарха Кирилла и других лиц из 15-го пакета санкций.

# Международная политика # Виктор Орбан

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