Орбан призвал отменить и пересмотреть санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что необходимо как можно скорее и в полном объеме отменить санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.
Он считает, что это поможет закончить инфляционный период и восстановить работу экономики.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что необходимо как можно скорее и в полном объеме отменить санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.
Он считает, что это поможет закончить инфляционный период и восстановить работу экономики.
Фото: instagram orbanviktor
Как отметил Орбан, Венгрия защищает эту позицию на европейских обсуждениях, хотя большинство стран ЕС не поддерживает эту идею. По данным Bloomberg, Орбан может наложить вето на продление санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа.
ЕС наложил на Россию 15 пакетов санкций, которые нужно продлевать каждые полгода. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможно добиться исключения патриарха Кирилла и других лиц из 15-го пакета санкций.