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Опрос: 30 % поляков критично относятся к работе Кабинета министров

13 декабря 2024 06:44
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Более половины поляков недовольны правительством Дональда Туска. Как показал опрос, 30 % критично относятся к работе Кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: 30 % поляков критично относятся к работе Кабинета министров-2

Каждый пятый убежден, что чиновники не справляются с работой. Самыми ярыми сторонниками смены власти стали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. На вопрос, кто из членов правительства вызвал наибольшее разочарование, треть поляков ответили, что это сам премьер Дональд Туск.

# Польша # Международная политика

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