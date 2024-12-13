Опрос: 30 % поляков критично относятся к работе Кабинета министров

Более половины поляков недовольны правительством Дональда Туска. Как показал опрос, 30 % критично относятся к работе Кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый пятый убежден, что чиновники не справляются с работой. Самыми ярыми сторонниками смены власти стали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. На вопрос, кто из членов правительства вызвал наибольшее разочарование, треть поляков ответили, что это сам премьер Дональд Туск.