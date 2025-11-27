Гол Овечкина помог. «Вашингтон» обыграл «Виннипег» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 4:3. За гостей забили Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Александр Овечкин и Коннор Макмайкл, а за гостей — Габриэль Вилларди (дважды) и Марк Шайфли. Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин отыграл 17 минут, забил гол и достиг рубежа в 150 голов в ноябрьских матчах НХЛ, оказавшись третьим игроком в истории лиги, наряду с Гретцки и Хоу, кто добился этого успеха.

Перед матчем прошла церемония в честь его 1500 игр и 900 голов. Вашингтон одержал пятую победу в шести последних матчах, а Виннипег потерпел третье поражение подряд.

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