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Гол Овечкина помог. «Вашингтон» обыграл «Виннипег» в матче НХЛ

27 ноября 2025 07:40
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Гол Овечкина помог. «Вашингтон» обыграл «Виннипег» в матче НХЛ-0

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 4:3. За гостей забили Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Александр Овечкин и Коннор Макмайкл, а за гостей —  Габриэль Вилларди (дважды) и Марк Шайфли. Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин отыграл 17 минут, забил гол и достиг рубежа в 150 голов в ноябрьских матчах НХЛ, оказавшись третьим игроком в истории лиги, наряду с Гретцки и Хоу, кто добился этого успеха.

Перед матчем прошла церемония в честь его 1500 игр и 900 голов. Вашингтон одержал пятую победу в шести последних матчах, а Виннипег потерпел третье поражение подряд.

Фото: pixabay

# Международная политика # Хоккей

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