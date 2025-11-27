На юге Бразилии выпал гигантский град – 246 человек получили травмы

На юге Бразилии выпал гигантский град. По меньшей мере 246 человек получили различные травмы от льдин размером с бейсбольный мяч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повреждены десятки автомобилей, линии электропередачи и школы – занятия там приостановлены на неопределенный срок. Оценкой ущерба и устранением последствий занимаются пожарные и военные, а также сотрудники гражданской обороны и волонтеры. Местные жители публикуют кадры кусков льда в социальных сетях, отмечая, что такого масштаба явление встречается крайне редко.