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На юге Бразилии выпал гигантский град – 246 человек получили травмы

27 ноября 2025 07:29
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На юге Бразилии выпал гигантский град. По меньшей мере 246 человек получили различные травмы от льдин размером с бейсбольный мяч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Бразилии выпал гигантский град – 246 человек получили травмы-2

Повреждены десятки автомобилей, линии электропередачи и школы – занятия там приостановлены на неопределенный срок. Оценкой ущерба и устранением последствий занимаются пожарные и военные, а также сотрудники гражданской обороны и волонтеры. Местные жители публикуют кадры кусков льда в социальных сетях, отмечая, что такого масштаба явление встречается крайне редко. 

# Бразилия # Природные явления

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