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Около тысячи солдат пополнят контингент НАТО в Латвии

15 мая 2024 10:35
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Латвия намерена нарастить военную мощь. Однако из-за того что своих средств из скромного бюджета не хватает, возможности для этого более чем ограничены. Поэтому было принято решение сделать это за счет союзников по НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи солдат пополнят контингент НАТО в Латвии-1

Около тысячи солдат прибудут в страну, чтобы увеличить боевую группу расширенного присутствия Североатлантического альянса в Латвии до уровня бригады. Уже началось развертывание штаба и создание всей необходимой инфраструктуры на базе, где также будет размещена военная техника и экипировка. Все работы планируют закончить уже в 2025 году.

Сама же боевая группа НАТО, которой командует Канада, находится в Латвии с 2017 года. В нее входят около 2 000 военнослужащих из 11 стран, в частности Албании, Чехии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Канады. С ее расширением до уровня бригады к этим силам присоединится и шведский контингент. Предполагается, что первые его механизированные подразделения прибудут в Латвию в начале следующего года.

# НАТО # Новости Латвии

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