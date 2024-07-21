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Около 70% литовских пенсионеров вынуждены работать из-за маленьких пособий

21 июля 2024 13:40
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Вильнюс столкнулся с очередным последствием социального кризиса. Около 70 % литовских пенсионеров вынуждены работать из-за маленьких пособий. Согласно данным Евростата, это одни из самых высоких показателей в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 70% литовских пенсионеров вынуждены работать из-за маленьких пособий-1

По статистике, на работу ходит больше женщин, чем мужчин. Эксперты сразу выделяют несколько причин такого трудолюбия. Основным фактором стало бездействие государства. Социальные выплаты для пенсионеров в Литве настолько малы, что некоторым не хватает на покрытие даже базовых потребностей. Поэтому многим приходиться откладывать заслуженный отдых на потом.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы

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