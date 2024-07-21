Вильнюс столкнулся с очередным последствием социального кризиса. Около 70 % литовских пенсионеров вынуждены работать из-за маленьких пособий. Согласно данным Евростата, это одни из самых высоких показателей в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По статистике, на работу ходит больше женщин, чем мужчин. Эксперты сразу выделяют несколько причин такого трудолюбия. Основным фактором стало бездействие государства. Социальные выплаты для пенсионеров в Литве настолько малы, что некоторым не хватает на покрытие даже базовых потребностей. Поэтому многим приходиться откладывать заслуженный отдых на потом.