Огонь Олимпиады-2020 в Токио может зажечь летающий автомобиль

Новости Японии. На Олимпийских играх 2020 года в Токио огонь может зажечь летающий автомобиль. По крайне мере принимающая страна Япония делает все возможное, чтобы впечатлить мир подобным достижением.

Автономный аппарат на специальных рельсах проедет по национальному стадиону, а в главный момент церемонии открытия поднимется в воздух и зажжет олимпийский огонь. Несмотря на предельно футуристическую конструкцию, организаторы уверяют, что все сработает без проблем. В такой автомобиль может сесть один человек, а управляется он рулем и педалью газа, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.