Михаил Саакашвили объявил об уходе с поста губернатора Одесской области, раскритиковав президента Украины

Новости Украины. Губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили объявил о своей отставке. Напоследок он раскритиковал президента страны за невыполненные обещания и нежелание бороться с коррупцией.

«Последней каплей», по словам политика, для него стали электронные декларации, в которых депутаты и чиновники указывали миллионы и при этом просили материальную помощь от государства. Саакашвили пообещал, что не бросит одесситов на произвол судьбы и поможет им избавиться от тех, кто тормозит развитие региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.