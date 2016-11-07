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Михаил Саакашвили объявил об уходе с поста губернатора Одесской области, раскритиковав президента Украины

07 ноября 2016 15:57
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Новости Украины. Губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили объявил о своей отставке. Напоследок он раскритиковал президента страны за невыполненные обещания и нежелание бороться с коррупцией.

«Последней каплей», по словам политика, для него стали электронные декларации, в которых депутаты и чиновники указывали миллионы и при этом просили материальную помощь от государства. Саакашвили пообещал, что не бросит одесситов на произвол судьбы и поможет им избавиться от тех, кто тормозит развитие региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Украине

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