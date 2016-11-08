В США проходят президентские выборы

Новости США. В США 8 ноября выбирают Президента страны. Несмотря на то, что в списке кандидатов все это время значилось 4 претендента, основная борьба последние несколько месяцев разворачивалась между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

По последним данным аналитиков, разница в голосах и предпочтениях американцев практически сведена к нулю. Саму же агитационную компанию уже назвали самой грязной в истории американских выборов, что сыграло не в пользу кандидатов.

Одни избиратели решили вообще проигнорировать процесс волеизъявления, другие идут на участки только с целью быстрее завершить электоральную гонку. Что касается основных претендентов на пост главы Соединенных Штатов, то они нисколько не сомневаются в своей победе. Клинтон уже успела заказать праздничный фейерверк, а Трамп разослал приглашения на вечеринку по случаю виктории, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.