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Общенациональная забастовка парализовала жизнь в Греции

28 февраля 2025 10:38
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Масштабная общенациональная забастовка парализовала жизнь в Греции. В стране не работают магазины, предприятия и учреждения культуры. Практически стал общественный транспорт, прервано паромное сообщение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общенациональная забастовка парализовала жизнь в Греции-2

С перебоями работают аэропорты, там отменены или задерживаются сотни рейсов. Поводом для всеобщей забастовки стала вторая годовщина крупной железнодорожной катастрофы в Темпе, в которой погибли около 60 человек. Греки обвиняют в этой трагедии правительство и требуют, чтобы все виновные были привлечены к политической и уголовной ответственности. Митинги и шествия проходят практически во всех греческих городах. Демонстранты призывают власти увеличить финансирование транспортной сферы, чтобы подобные катастрофы больше не повторялись.

# Акции протеста

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