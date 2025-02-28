Масштабная общенациональная забастовка парализовала жизнь в Греции. В стране не работают магазины, предприятия и учреждения культуры. Практически стал общественный транспорт, прервано паромное сообщение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С перебоями работают аэропорты, там отменены или задерживаются сотни рейсов. Поводом для всеобщей забастовки стала вторая годовщина крупной железнодорожной катастрофы в Темпе, в которой погибли около 60 человек. Греки обвиняют в этой трагедии правительство и требуют, чтобы все виновные были привлечены к политической и уголовной ответственности. Митинги и шествия проходят практически во всех греческих городах. Демонстранты призывают власти увеличить финансирование транспортной сферы, чтобы подобные катастрофы больше не повторялись.