Обрушившийся на Японию тайфун проходит над Цусимским проливом: под угрозой северные районы острова Хонсю

Новости Японии. Японские авиакомпании отменили более 120 рейсов из-за приближения сильного тайфуна к западному побережью страны. Все отмены касаются взлетов и посадок в городах острова Кюсю.

В настоящее время тайфун проходит над Цусимским проливом.

В Японии сообщений о жертвах и пострадавших нет, а

в Южной Корее известно об одном пропавшем без вести – он упал с корабля в море при порыве сильного ветра.

Тайфун двигается на восток и в ближайшее время может обрушиться на северные районы основного японского острова Хонсю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.