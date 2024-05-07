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NYT: Си Цзиньпин рассердился на Запад из-за попытки оказать давление на РФ

07 мая 2024 07:58
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Попытки президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя КНР Си Цзиньпина надавить на РФ не принесли успеха: китайский лидер отрицательно отреагировал на критику Запада. Об этом пишет РИА Новости.

Хотя «олимпийское перемирие» было встречено с поддержкой, прогресса в вопросе давления на Россию не произошло.

При этом Си Цзиньпин выступил против того, чтобы использовать этот кризис для переноса ответственности на другие страны и начала новой холодной войны. Он подчеркнул, что Китай не является участником украинского конфликта.

Во время визита во Францию Си Цзиньпин сказал, что необходимо объединить усилия для противостояния эскалации в Украине, и высказался в пользу идеи проведения международной мирной конференции.

# Международная политика # Си Цзиньпин

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