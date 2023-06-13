«Нужно больше денег и больше специалистов». Почему госслужащие в Бельгии вышли на протесты?

Новости Бельгии. Тысячи госслужащих вышли на улицы Брюсселя, протестуя против катастрофической нехватки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство демонстрантов – медики и работники социальных служб.
Новости Бельгии. Тысячи госслужащих вышли на улицы Брюсселя, протестуя против катастрофической нехватки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство демонстрантов – медики и работники социальных служб.
По их словам, если правительство не предпримет меры, то это вызовет угрозу безопасности жизни и здоровью пациентов и простых бельгийцев.
Сигрид де Вильде, участница акции:
Очень важно быть здесь, потому что мы должны подать правдивый и четкий сигнал бельгийскому правительству. Нам определенно нужно больше денег и больше специалистов. Но больше всего нам необходимо уважение властей к людям.
Проблема нехватки кадров вызвана принципом остаточного финансирования здравоохранения и соцпрограмм. Из-за низких зарплат и тяжелых условий труда молодежь не хочет идти в профессию. Так что среди врачей все больше людей, близких к пенсионному возрасту. Нынешняя массовая акция протеста стала второй в 2023 году.