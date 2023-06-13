«Нужно больше денег и больше специалистов». Почему госслужащие в Бельгии вышли на протесты?

Новости Бельгии. Тысячи госслужащих вышли на улицы Брюсселя, протестуя против катастрофической нехватки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство демонстрантов – медики и работники социальных служб.

По их словам, если правительство не предпримет меры, то это вызовет угрозу безопасности жизни и здоровью пациентов и простых бельгийцев.

Сигрид де Вильде, участница акции:

Очень важно быть здесь, потому что мы должны подать правдивый и четкий сигнал бельгийскому правительству. Нам определенно нужно больше денег и больше специалистов. Но больше всего нам необходимо уважение властей к людям.