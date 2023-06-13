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«Нужно больше денег и больше специалистов». Почему госслужащие в Бельгии вышли на протесты?

13 июня 2023 13:41
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Новости Бельгии. Тысячи госслужащих вышли на улицы Брюсселя, протестуя против катастрофической нехватки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство демонстрантов – медики и работники социальных служб.

«Нужно больше денег и больше специалистов». Почему госслужащие в Бельгии вышли на протесты?-1

По их словам, если правительство не предпримет меры, то это вызовет угрозу безопасности жизни и здоровью пациентов и простых бельгийцев.

«Нужно больше денег и больше специалистов». Почему госслужащие в Бельгии вышли на протесты?-4

Сигрид де Вильде, участница акции:
Очень важно быть здесь, потому что мы должны подать правдивый и четкий сигнал бельгийскому правительству. Нам определенно нужно больше денег и больше специалистов. Но больше всего нам необходимо уважение властей к людям.

«Нужно больше денег и больше специалистов». Почему госслужащие в Бельгии вышли на протесты?-7

Проблема нехватки кадров вызвана принципом остаточного финансирования здравоохранения и соцпрограмм. Из-за низких зарплат и тяжелых условий труда молодежь не хочет идти в профессию. Так что среди врачей все больше людей, близких к пенсионному возрасту. Нынешняя массовая акция протеста стала второй в 2023 году.

# Акции протеста # Новости Бельгии # Фотофакт

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