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Новозеландские депутаты прервали работу парламента ритуальным танцем коренного народа

15 ноября 2024 08:00
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Новозеландские депутаты прервали работу парламента ритуальным танцем Маори. Так прошло первое чтение законопроекта о статусе коренного народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новозеландские депутаты прервали работу парламента ритуальным танцем коренного народа-2

Спикер Палаты представителей назвал действия депутатов «ужасными и неуважительными». Однако хоть они и нарушили ход заседания, его все же признали состоявшимся и результативным. Законопроект был принят. 

Соглашение, которое вынесли на обсуждение, предлагало закрепить равенство всех новозеландцев перед законом. Это должно разрешить разночтения договоров британской короны с Маори 1840-х годов.

# Международная политика

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