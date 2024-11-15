Новозеландские депутаты прервали работу парламента ритуальным танцем коренного народа

Новозеландские депутаты прервали работу парламента ритуальным танцем Маори. Так прошло первое чтение законопроекта о статусе коренного народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер Палаты представителей назвал действия депутатов «ужасными и неуважительными». Однако хоть они и нарушили ход заседания, его все же признали состоявшимся и результативным. Законопроект был принят.

Соглашение, которое вынесли на обсуждение, предлагало закрепить равенство всех новозеландцев перед законом. Это должно разрешить разночтения договоров британской короны с Маори 1840-х годов.