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Новак рассказал, что Россия готова поставлять газ в Европу не только через Украину

25 декабря 2024 12:46
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Российская Федерация может продолжить осуществлять поставки газа на территорию Европейского союза, используя разные маршруты, пишет РИА Новости.

Новак рассказал, что Россия готова поставлять газ в Европу не только через Украину-1

Фото: Pinterest

Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Политик сообщил, что вопрос является нерешенным, несмотря на заинтересованность европейцев и европейских стран в этом.

Итоговое решение зависит от договоренности ЕС и Украины о возможности подобных поставок, подчеркнул Новак. Он также добавил, что Москва не раз говорила о готовности продолжить поставку газа не только по существующей ветке.

# Международная политика # Александр Новак

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