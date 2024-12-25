Новак рассказал, что Россия готова поставлять газ в Европу не только через Украину

Российская Федерация может продолжить осуществлять поставки газа на территорию Европейского союза, используя разные маршруты, пишет РИА Новости.
Российская Федерация может продолжить осуществлять поставки газа на территорию Европейского союза, используя разные маршруты, пишет РИА Новости.
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Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Политик сообщил, что вопрос является нерешенным, несмотря на заинтересованность европейцев и европейских стран в этом.
Итоговое решение зависит от договоренности ЕС и Украины о возможности подобных поставок, подчеркнул Новак. Он также добавил, что Москва не раз говорила о готовности продолжить поставку газа не только по существующей ветке.