Новак рассказал, что Россия готова поставлять газ в Европу не только через Украину

Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Политик сообщил, что вопрос является нерешенным, несмотря на заинтересованность европейцев и европейских стран в этом.

Итоговое решение зависит от договоренности ЕС и Украины о возможности подобных поставок, подчеркнул Новак. Он также добавил, что Москва не раз говорила о готовности продолжить поставку газа не только по существующей ветке.