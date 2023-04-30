Кандидат политических наук: «Не вижу ни одного варианта, при котором Трамп победит Байдена»
На неделе Джо Байден официально выдвинулся на второй президентский срок. Как ожидается, его главным оппонентом и на этих выборах станет Дональд Трамп, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Гонка еще не началась, а республиканец и демократ уже обменялись любезностями. Трамп заявил, что было невозможно представить, что Байден даже подумает о выдвижении на второй срок после его злополучного президентства. А нынешний глава Белого дома в своем предвыборном ролике пообещал бороться за «душу нации», которой, мол, угрожают республиканцы и сторонники Трампа.
Байден, который планирует вновь выдвигаться в президенты США, признал обоснованность вопросов о своем возрасте (80 лет), но считает себя «мужчиной в самом расцвете сил». Но такая дискредитация оппонентов вполне ожидаема. У Байдена нет возможности сосредоточиться на позитивной повестке. Ведь ситуация в США остается, мягко сказать, непростой – инфляция, банковский кризис. Неполадки на внешнем контуре. Буквально на глазах Штаты сдают позиции и теряют союзников.
Но это далеко не единственные проблемы Байдена. Его политические амбиции не разделяют избиратели. Согласно опросам, которые были опубликованы на неделе, 70 % американцев считают, что Байдену не нужно идти на второй срок. В целом рейтинг главы Белого дома оставляет желать лучшего. Ему доверяют 37 %. Это крайне низкий показатель и редкость в американской истории. Но многие пеняют на возраст Байдена.
В Америке был всего лишь один кандидат в президенты старше Байдена, которому сейчас 80. Если демократ выиграет выборы, то президентский пост покинет уже в 86. Возраст действительно солидный, даже с оглядкой на эйджизм. А что будет дальше? Уже сейчас у Байдена было несколько серьезных медицинских проверок. Их результаты вызывают вопросы, тем не менее Демократическая партия, видимо, решила, что он вполне может оставаться таким же активным участником американской политики. А сам Байден считает себя «мужчиной в самом расцвете сил». Так он прокомментировал вопросы и опасения, связанные с его возрастом. Раз пошла такая тема, то ради справедливости, и Трамп не многим младше Байдена. Ему 76. Так что здесь республиканец и демократ идут плечом к плечу. Но с другими цифрами Трампу пока везет больше. Несмотря на все судебные проблемы, он обходит Байдена по популярности. Впрочем, мериться рейтингами, а в этом случае антирейтингами, им не привыкать, и это станет главной отличительной особенностью предстоящей предвыборной гонки в США, отмечают эксперты.
Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук (Россия):
То, что будет происходить на выборах США, будет абсолютно уникально. Это будет битва антирейтингов. Здесь вопрос заключается в том, чтобы вас не любили больше. И в этой ситуации мы выходим на расклад примерно 50 на 50 в пользу Байдена и в пользу Трампа. И здесь решающим моментом будет тот самый административный ресурс. В качестве маленькой сноски: Трамп является единственным сильным республиканским кандидатом, у которого Байден может выиграть. Поэтому великолепное технологическое решение, которое было осуществлено командой Демократической партии, это сделать так, чтобы единственным кандидатом на нынешнем этапе в Республиканской партии мог бы быть Трамп. Это судебное разбирательство, Трамп гонимый, никто его никуда не посадил. Но в комнате предварительные слушания он провел, его сфотографировали, пальцы сняли и этим обеспечили ему краткосрочный рывок в числе других кандидатов. Десантис снялся, больше никто не выдвинулся. Но в долгосрочной перспективе эти судебные процессы будут играть точно совершенно против Трампа, потому что будут всплывать все новые и новые факты. И в этом смысле мы, конечно, должны свыкнуться с перспективой, что мы будем наблюдать за «спящим Джо» еще четыре года, если у него хватит биологического ресурса.
Но оставим пока возрастные проблемы. Нас больше интересует, как результаты выборов в США могут повлиять на мировой геополитический расклад и чего ждать белорусам от этой возможной смены курса, проконсультировались у российского американиста.
Дмитрий Евстафьев:
Союзное государство должно жить своей жизнью и развиваться, как нам на то указали два наших президента и верховных главнокомандующих, в безопасном режиме, сдерживая некоторых наших не вполне разумных соседей. Соединенные Штаты в любом случае, кто бы ни пришел к власти, будут все дальше и дальше погружаться в пучину внутренней политики. Некоторая разница: Трамп, скорее, будет решать вопросы внутриполитические, отвлекаясь на внешнюю политику, когда ему нужно устраивать шоу. А нынешняя администрация абсолютно не способна решить какие-то проблемы внутриполитические, даже не пытается этого делать. Это абсолютно уникальная черта для американской политики, нечто новое. Раньше такого не было. Раньше для американской политики главное происходило внутри США. Сейчас вообще не похоже, что они пытаются что-то сделать. И они будут отвлекать внимание своей общественности на какие-то внешние дела. Получится ли у них это? Получится. Потому что на сегодня в Соединенных Штатах установлена полная монополия на средства массовой информации у правящей партии, то есть у демократов. Но я вынужден вас разочаровать, я не вижу ни одного варианта, при котором Трамп победит Байдена.
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