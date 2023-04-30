Кандидат политических наук: «Не вижу ни одного варианта, при котором Трамп победит Байдена»

На неделе Джо Байден официально выдвинулся на второй президентский срок. Как ожидается, его главным оппонентом и на этих выборах станет Дональд Трамп, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Гонка еще не началась, а республиканец и демократ уже обменялись любезностями. Трамп заявил, что было невозможно представить, что Байден даже подумает о выдвижении на второй срок после его злополучного президентства. А нынешний глава Белого дома в своем предвыборном ролике пообещал бороться за «душу нации», которой, мол, угрожают республиканцы и сторонники Трампа.

Байден, который планирует вновь выдвигаться в президенты США, признал обоснованность вопросов о своем возрасте (80 лет), но считает себя «мужчиной в самом расцвете сил». Но такая дискредитация оппонентов вполне ожидаема. У Байдена нет возможности сосредоточиться на позитивной повестке. Ведь ситуация в США остается, мягко сказать, непростой – инфляция, банковский кризис. Неполадки на внешнем контуре. Буквально на глазах Штаты сдают позиции и теряют союзников.

Но это далеко не единственные проблемы Байдена. Его политические амбиции не разделяют избиратели. Согласно опросам, которые были опубликованы на неделе, 70 % американцев считают, что Байдену не нужно идти на второй срок. В целом рейтинг главы Белого дома оставляет желать лучшего. Ему доверяют 37 %. Это крайне низкий показатель и редкость в американской истории. Но многие пеняют на возраст Байдена.

В Америке был всего лишь один кандидат в президенты старше Байдена, которому сейчас 80. Если демократ выиграет выборы, то президентский пост покинет уже в 86. Возраст действительно солидный, даже с оглядкой на эйджизм. А что будет дальше? Уже сейчас у Байдена было несколько серьезных медицинских проверок. Их результаты вызывают вопросы, тем не менее Демократическая партия, видимо, решила, что он вполне может оставаться таким же активным участником американской политики. А сам Байден считает себя «мужчиной в самом расцвете сил». Так он прокомментировал вопросы и опасения, связанные с его возрастом. Раз пошла такая тема, то ради справедливости, и Трамп не многим младше Байдена. Ему 76. Так что здесь республиканец и демократ идут плечом к плечу. Но с другими цифрами Трампу пока везет больше. Несмотря на все судебные проблемы, он обходит Байдена по популярности. Впрочем, мериться рейтингами, а в этом случае антирейтингами, им не привыкать, и это станет главной отличительной особенностью предстоящей предвыборной гонки в США, отмечают эксперты.

Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук (Россия):

То, что будет происходить на выборах США, будет абсолютно уникально. Это будет битва антирейтингов. Здесь вопрос заключается в том, чтобы вас не любили больше. И в этой ситуации мы выходим на расклад примерно 50 на 50 в пользу Байдена и в пользу Трампа. И здесь решающим моментом будет тот самый административный ресурс. В качестве маленькой сноски: Трамп является единственным сильным республиканским кандидатом, у которого Байден может выиграть. Поэтому великолепное технологическое решение, которое было осуществлено командой Демократической партии, это сделать так, чтобы единственным кандидатом на нынешнем этапе в Республиканской партии мог бы быть Трамп. Это судебное разбирательство, Трамп гонимый, никто его никуда не посадил. Но в комнате предварительные слушания он провел, его сфотографировали, пальцы сняли и этим обеспечили ему краткосрочный рывок в числе других кандидатов. Десантис снялся, больше никто не выдвинулся. Но в долгосрочной перспективе эти судебные процессы будут играть точно совершенно против Трампа, потому что будут всплывать все новые и новые факты. И в этом смысле мы, конечно, должны свыкнуться с перспективой, что мы будем наблюдать за «спящим Джо» еще четыре года, если у него хватит биологического ресурса.

Но оставим пока возрастные проблемы. Нас больше интересует, как результаты выборов в США могут повлиять на мировой геополитический расклад и чего ждать белорусам от этой возможной смены курса, проконсультировались у российского американиста.