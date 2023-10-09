Нетаньяху: военный ответ Израиля на атаку ХАМАС изменит Ближний Восток

На совещании с лидерами южных регионов Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция государства на атаку ХАМАС повлечет за собой изменения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он особо подчеркнул, что Израиль будет делать все возможное для оказания поддержки своим гражданам, и предупредил о грядущих трудных временах.

В субботу на Израиль обрушился массированный ракетный удар из сектора Газа, в ходе которого погибли более 800 израильтян и около 2500 получили ранения. Более сотни израильтян были захвачены в плен палестинскими боевиками. В качестве ответной меры Армия обороны Израиля приступила к операции «Железные мечи».

Территориальный спор между Палестиной и Израилем продолжается уже много десятилетий и служит источником напряженности в регионе.