Прямой эфир

Нетаньяху: военный ответ Израиля на атаку ХАМАС изменит Ближний Восток

09 октября 2023 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На совещании с лидерами южных регионов Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция государства на атаку ХАМАС повлечет за собой изменения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он особо подчеркнул, что Израиль будет делать все возможное для оказания поддержки своим гражданам, и предупредил о грядущих трудных временах.

В субботу на Израиль обрушился массированный ракетный удар из сектора Газа, в ходе которого погибли более 800 израильтян и около 2500 получили ранения. Более сотни израильтян были захвачены в плен палестинскими боевиками. В качестве ответной меры Армия обороны Израиля приступила к операции «Железные мечи».

Территориальный спор между Палестиной и Израилем продолжается уже много десятилетий и служит источником напряженности в регионе.

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху

Другие новости рубрики

Все новости
Стоит ли ожидать сближения между Словакией и Беларусью? Поговорили с депутатом Европарламента
09 октября 2023 15:31

Стоит ли ожидать сближения между Словакией и Беларусью? Поговорили с депутатом Европарламента

Не менее четырех россиян пропали после атаки ХАМАС на Израиль
09 октября 2023 14:45

Не менее четырех россиян пропали после атаки ХАМАС на Израиль

Французский политик Филиппо: США ведут к организованному хаосу из-за оружия
09 октября 2023 14:33

Французский политик Филиппо: США ведут к организованному хаосу из-за оружия