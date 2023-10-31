Нетаньяху: Израиль перешел к третьей фазе военной операции в секторе Газа

По заявлению премьер-министра Нетаньяху, Израиль приступил к третьей фазе конфликта с ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

Целью является уничтожение военных и управленческих потенциалов ХАМАС. После окончания первой фазы блокады продолжались авиаудары, а израильская армия расширяла свое наземное вторжение в сектор Газа.

Конфликт Палестины и Израиля из-за претензий к территории длится уже несколько десятилетий. Новый виток противостояния начался после массированной ракетной атаки на Израиль из сектора Газа 7 октября. В качестве ответной меры Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе. В ходе конфликта число погибших в Газе превысило 8 тыс. человек, половина из них – дети. В самом Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, в их числе 20 россиян.