Немецкие СМИ составили руководство, как пережить зиму

Новости Германии. Предстоящая зима стала главной темой в немецких СМИ. И самыми популярными и читаемыми стали рекомендации, как пережить тяжелые времена, которые ждут жителей страны. А главное, как к ним правильно подготовиться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, авторы публикаций советуют всем сделать запас продовольствия, воды и обзавестись походной печью, а также дровами или углем. Кроме того, понадобятся наличные, радио, работающее на батарейках, свечки и фонарики. Эксперты считают, что стране предстоящей зимой грозят массовые отключения электричества. В это время не будут работать супермаркеты и банкоматы. В дома перестанет поступать вода и будет отключаться отопление. Описываемые сценарии больше напоминают фильмы катастроф, чем жизнь в благополучной стране. Тем не менее немцы воспринимают их очень серьезно и начинают следовать рекомендациям. По крайней мере в магазинах уже возник дефицит походных печей.