Неформальный саммит Евросоюза открывается 16 сентября в Братиславе

Новости Словакии. 16 сентября в Братиславе стартует неформальный саммит 27 лидеров Евросоюза.

Основная цель встречи – обсуждение детального плана выхода Великобритании из ЕС.

Один из основных пунктов дорожной карты – экономический. Лондон долгое время был донором инфраструктурных проектов во многих государствах: Венгрии, Польше, странах Прибалтики. И все они хотели бы защитить свои интересы. На повестке дня также вопросы безопасности и стабильности Евросоюза, который сегодня переживает не лучшие свои времена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.