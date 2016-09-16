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Неформальный саммит Евросоюза открывается 16 сентября в Братиславе

16 сентября 2016 05:52
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Новости Словакии. 16 сентября в Братиславе стартует неформальный саммит 27 лидеров Евросоюза.

Основная цель встречи – обсуждение детального плана выхода Великобритании из ЕС.

Один из основных пунктов дорожной карты – экономический. Лондон долгое время был донором инфраструктурных проектов во многих государствах: Венгрии, Польше, странах Прибалтики. И все они хотели бы защитить свои интересы. На повестке дня также вопросы безопасности и стабильности Евросоюза, который сегодня переживает не лучшие свои времена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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