Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

Новости Франции. В Париже во время протестов против пенсионной реформы задержали около 100 человек. На улицы всех крупных городов вышли больше миллиона французов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже во время протестов против пенсионной реформы задержали около 100 человек. На улицы всех крупных городов вышли больше миллиона французов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вскоре после начала мирные митинги переросли в беспорядки. Некоторые протестующие били витрины, поджигали покрышки и кидали в полицию петарды, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.
Во Франции бастуют против пенсионной реформы: не работает общественный транспорт и отменены авиарейсы
В Тулузе во время столкновений ранения получили пять человек, трое из них – правоохранители. Из-за забастовки в Париже остановился почти весь общественный транспорт. На улицах – многокилометровые пробки. Власти были вынуждены закрыть даже Эйфелеву башню.