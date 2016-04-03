Нагорно-карабахский конфликт: Минская группа ОБСЕ, ОДКБ и ООН призывают Азербайджан и Армению к мирному урегулированию ситуации

Новости Нагорного Карабаха. Противоречивая информация приходит из зоны конфликта. Его обострение произошло в ночь с пятницы на субботу. Есть заявления о 30 погибших с обеих сторон.

Противостояние между Арменией и Азербайджаном длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

По последним сообщениям, сейчас в зоне конфликта, примерно в 2,5 километрах от линии соприкосновения, огонь ведется с обеих сторон.

Отмети, начиная с 1992 года переговоры по мирному урегулированию ситуации идут в рамках Минской группы ОБСЕ. В субботу Президент Беларуси призвал стороны конфликта к диалогу. Состоялись телефонные разговоры Александра Лукашенко с президентами Азербайджана и Армении. По поручению белорусского лидера задействованы все возможные дипломатические каналы для выстраивания мирного диалога.

К решению конфликта призвала Организация Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немедленно прекратить вооруженные действия в Карабахе призвал Генеральный секретарь ООН. Пан Ги Мун полностью поддержал усилия Минской группы ОБСЕ, а также всех сторон, вовлеченных в работу по урегулированию ситуации.