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Нагорно-карабахский конфликт: Минская группа ОБСЕ, ОДКБ и ООН призывают Азербайджан и Армению к мирному урегулированию ситуации

03 апреля 2016 13:40
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Новости Нагорного Карабаха. Противоречивая информация приходит  из зоны конфликта. Его обострение произошло в ночь с пятницы на субботу. Есть заявления о 30 погибших с обеих сторон.

Противостояние между Арменией и Азербайджаном  длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. 

По последним сообщениям, сейчас в зоне конфликта, примерно в  2,5 километрах  от линии соприкосновения, огонь ведется с обеих сторон.

Отмети, начиная с 1992 года  переговоры по мирному урегулированию ситуации идут в рамках Минской группы ОБСЕ. В субботу Президент Беларуси призвал стороны конфликта к диалогу. Состоялись телефонные разговоры Александра Лукашенко с президентами Азербайджана и Армении. По поручению белорусского лидера задействованы все возможные дипломатические каналы для выстраивания мирного диалога.

К решению конфликта  призвала  Организация Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немедленно прекратить вооруженные действия в Карабахе призвал Генеральный секретарь ООН. Пан Ги Мун полностью поддержал усилия Минской группы ОБСЕ, а также всех сторон, вовлеченных в работу по урегулированию ситуации.

# Война в Нагорном Карабахе

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