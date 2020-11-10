На улицах Азербайджана – праздник. Это реакция на принятое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Новости Азербайджана. На улицах Азербайджана тоже многолюдно. Однако там атмосфера прямо противоположная Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые акции протеста охватили Армению после того, как вечером 9 ноября было подписано совместное с Россией и Азербайджаном соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана, обращаясь к нации, назвал принятое соглашение «славной победой». Жители встретили эту новость радостно. На улицах – настоящий праздник.

Ожесточенные бои в регионе не прекращались с конца сентября. Согласно новому договору, в зоне конфликта объявляется полное прекращение огня. Стороны конфликта должны остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Кроме того, должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи региона. В зону конфликта направились российские миротворцы. Это почти 2 тысячи военных.