На старейшей в Японии АЭС произошла утечка 7 тонн радиоактивной воды

Новости Японии. На старейшей в Японии атомной электростанции «Михама» произошла утечка 7 тонн радиоактивной воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты заявили, что это никак не повлияет на окружающую среду.

Инцидент произошел на третьем реакторе, которому уже более 40 лет. После технической остановки он возобновил работу в июне 2021 года, но через несколько месяцев вновь был отключен из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности. Недочеты были устранены, и его вновь решили запустить, чтобы к сентябрю выйти на полную мощность.