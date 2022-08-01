Прямой эфир

На старейшей в Японии АЭС произошла утечка 7 тонн радиоактивной воды

01 августа 2022 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. На старейшей в Японии атомной электростанции «Михама» произошла утечка 7 тонн радиоактивной воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты заявили, что это никак не повлияет на окружающую среду.  

На старейшей в Японии АЭС произошла утечка 7 тонн радиоактивной воды-1

Инцидент произошел на третьем реакторе, которому уже более 40 лет. После технической остановки он возобновил работу в июне 2021 года, но через несколько месяцев вновь был отключен из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности. Недочеты были устранены, и его вновь решили запустить, чтобы к сентябрю выйти на полную мощность.  

# АЭС # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Промышленность Германии оказалась на грани краха
01 августа 2022 14:46

Промышленность Германии оказалась на грани краха

В Нидерландах массово скупают дрова
01 августа 2022 12:35

В Нидерландах массово скупают дрова

Почти 40% литовцев старше 65 лет живут за чертой бедности
01 августа 2022 11:56

Почти 40% литовцев старше 65 лет живут за чертой бедности