На Шри-Ланке возобновят смертную казнь – заявил президент страны

Глава государства намерен учредить комитет, который определит, в отношении кого и когда будет приведена в исполнение смертная казнь. На данный момент, хотя суды и приговаривают преступников к высшей мере наказания, в действие эти вердикты не приводятся, поскольку в Шри-Ланке уже 40 лет действует мораторий на казнь.