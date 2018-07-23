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На Шри-Ланке возобновят смертную казнь – заявил президент страны

23 июля 2018 19:39
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Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке возобновят смертную казнь, несмотря на протесты населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О таком решении заявил президент республики.

На Шри-Ланке возобновят смертную казнь – заявил президент страны-1

Глава государства намерен учредить комитет, который определит, в отношении кого и когда будет приведена в исполнение смертная казнь. На данный момент, хотя суды и приговаривают преступников к высшей мере наказания, в действие эти вердикты не приводятся, поскольку в Шри-Ланке уже 40 лет действует мораторий на казнь.

# Смертная казнь # Фотофакт

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