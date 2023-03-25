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На шоколадной фабрике в США произошёл взрыв, есть погибшие

25 марта 2023 09:52
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Новости США. Взрыв произошел на шоколадной фабрике в Пенсильвании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Порядка 10 человек числятся пропавшими без вести.

На шоколадной фабрике в США произошёл взрыв, есть погибшие-1

После взрыва здание охватил сильный пожар. По предварительной информации с места трагедии, несколько человек находятся в ловушке внутри фабрики. Причины ЧП пока не известны. Спасательные работы продолжаются.

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# Взрыв # Новости США # Фотофакт

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