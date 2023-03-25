На шоколадной фабрике в США произошёл взрыв, есть погибшие

Новости США. Взрыв произошел на шоколадной фабрике в Пенсильвании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Порядка 10 человек числятся пропавшими без вести.

После взрыва здание охватил сильный пожар. По предварительной информации с места трагедии, несколько человек находятся в ловушке внутри фабрики. Причины ЧП пока не известны. Спасательные работы продолжаются.